Минобразования увеличило госзаказ на обучение по военным и медицинским специальностям

Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун. Она отметила, что общее сокращение государственного заказа по сравнению с прошлым годом составляет 10-12%. По словам Инны Совсун, по большинству специальностей было сокращено количество мест для абитуриентов, поступающих в вузы.

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Она отметила, что в то же время количество мест на обучение по государственному заказу в медицинские вузы увеличено на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, по словам Совсун, на обучение по некоторым военным специальностям увеличение количества мест по госзаказу составляет до 600%. При этом она подчеркнула, что это связано с тем, что предыдущие объемы были небольшие, например, 100 мест в прошлом году, а в этом госзаказ увеличен на 600 мест на определенную специальность, поэтому и получился такой большой процент увеличения государственного заказа.

При этом она подчеркнула, что будет сокращен государственный заказ на обучение на общественно-гуманитарные специальности и довольно незначительное сокращение – на IT-специальности.

Также Инна Совсун сообщила, что в прошлом году общий объем государственного заказа составлял около 300 тыс. мест на всех уровнях, то есть речь идет не только о бакалавриате. По ее словам, в вузы поступили 260 тыс. абитуриентов на места государственного заказа.

Она подчеркнула, что это было связано с ситуацией в Крыму и с ситуацией на Донбассе.

По ее словам, сокращение в этом году мест госзаказа в вузах снова связано с ситуацией в Крыму и на Донбассе, но также это связано и с сокращением общего количества выпускников в связи с демографической ситуацией.

Инна Совсун отметила, что в этом году на 23% меньше выпускников школ, чем в прошлом году.

По ее словам, объем государственного заказа на этот год на бакалаврат составляет 106 тыс., речь идет о местах на дневную и заочную форму обучения, из которых 89 тыс. мест государственного заказа на дневную форму обучения.

Инна Совсун подчеркнула, что на данное время пока еще нет распределения мест государственного заказа. При этом она подчеркнула: "Министерство образования и науки гарантирует, что к пятнице места будут распределены". Она уточнила, что информация о распределении мест государственного заказа будет опубликована на сайте Министерства образования и науки.