Минобразования: необходимо обеспечить лучший уровень образования для детей в сельских школах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на брифинге первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун.

По ее словам, “у детей из сельской местности значительно хуже результаты ВНО и здесь, бесспорно, надо начинать вести трудную дискуссию по укрупнению школьной сети с тем, чтобы обеспечить лучший уровень образования для этих детей”.

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Кроме того, как подчеркнула Совсун, проведение в этом году государственной итоговой аттестации одновременно с ВНО по украинскому языку и литературе показало, что некоторые школы, имеющие статус гимназии или лицея, показали результаты хуже, чем соседние средние общие школы.

Она сообщила, что более детальный анализ по этому поводу будет сделан в начале осени.