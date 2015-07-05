Немецкие военнослужащие примут участие в двух учениях в Украине
16:36, 05 июля 2015Общество
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Военнослужащие немецкого Бундесвера летом примут участие в двух военных учениях в Украине.
О совместных учениях заявили в МИД ФРГ / adelante.biz.ua
Об этом сообщил МИД ФРГ в ответ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, передает DW.
Согласно планам, Бундесвер будет задействован в маневрах сухопутных войск Rapid Trident и в военно-морских учениях Sea Breeze.
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В учениях Rapid Trident в 50 километрах от Львова примут участие 1800 военнослужащих из 18 стран - на 600 больше, чем в прошлом году. Эти учения под командованием США откроются торжественной церемонией 20 июля и продлятся 11 дней.
Совместные украинско-американские учения Sea Breeze состоятся на Черном море 31 августа - 12 сентября.
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