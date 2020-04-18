Сидеть с шиком: в украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры

Полученные средства пойдут на ремонт бесплатных камер.

Министерство юстиции в рамках тюремной реформы планирует ввести платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах.

Об этом в видеоблоге на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, полученные средства за такие камеры будут направляться на ремонт бесплатных камер.

"Мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах. По объективным причинам есть камеры лучшего качества, и есть хуже. Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качества и условия бесплатных камер", - сообщил Малюська.

В министерстве ожидают, что Кабмин примет постановление об оборудовании платных камер на заседании правительства 22 апреля.

Как сообщал УНИАН, Денис Малюська заявил, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом в Украине самым большим вызовом для Минюста остается противодействие инфекции в местах лишения свободы.