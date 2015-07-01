В МВД презентовали форму для нового полицейского патруля (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, о новой форме рассказала инспектор патрульной полиции.

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Она подчеркнула, что "форма - от одного из лучших в мире производителей тактической формы "5,11" (США). Форма универсальная, с тефлоновым покрытием, водоотталкивающая. Форма очень удобная, эластичная, универсальная, в ней не жарко летом и не холодно зимой".

Летний комплект формы будет включать в себя пару головных уборов - фуражку и бейсболку. В зимний комплект форменной одежды войдут куртки и вязаные шапочки.

Амуниция нового полицейского будет состоять из пистолета "Форт-17", специального кармана для двух магазинов к нему, а также резиновой дубинки. На форменной одежде предусмотрена возможность крепления индивидуального жетона полицейского, а также нагрудной видеокамеры. Она дает возможность вести запись информации, как в режиме видео, так и в режиме записи аудио.

Кроме того, оснащение полицейского включает в себя GPS-оборудование, что позволяет отслеживать перемещение нарядов и оперативно управлять ими. Видеокамера будет работать во время общения работника полиции с гражданином, которому будут сообщать об осуществлении записи, а также предупреждать о незаконности дачи взяток.

Закупку форменной одежды для новых украинских полицейских по собственной инициативе и исключительно за собственные средства осуществили США. Соглашение о сотрудничестве между Украиной и США было подписано 18 марта этого года.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Министерстве внутренних дел был создан департамент патрульной службы.

24 июня правительство утвердило образцы формы нового полицейского патруля.

В Киеве новая патрульная полиция начнет работать 4 июля.