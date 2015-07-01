ГПУ направила в суд дело руководителей "Беркута" за разгон Майдана 30 ноября

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

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Таким образом, управлением специальных расследований Главного следственного управления ГПУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению двух заместителей командира полка и двух командиров пехотных рот полка милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД в городе Киеве в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса ("препятствование проведению митингов и собраний"; "превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия").

Всего о подозрении в причастности к незаконному насильственному разгону указанного студенческого митинга в настоящее время сообщено 15 лицам, 9 из которых находятся в розыске.