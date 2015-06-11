Бывшие беркутовцы затягивают дело и не признаются, кто именно избивал людей - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он напомнил, что следствие установило практически всех организаторов - от высшего руководства до непосредственных командиров подразделений “Беркута”, причастных к этому преступлению. Сообщено о подозрении 15 лицам. Вместе с тем Горбатюк отметил, что на сегодняшний день не установлены непосредственно те, кто применял насилие, избивал протестующих.

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Он отиметил, что следствие надеется, что по результатам экспертиз видеозаписей, по результатам допросов следствие установит непосредственно тех, кто избивал протестующих на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года.

Также он сообщил, что из 15 человек, которым объявлено о подозрении, четверо командиров бывшего полка милиции “Беркут” - это два заместителя и два командира рот - в настоящее время знакомятся с материалами уголовного производства. И в ближайшее время, по завершению ознакомления, материалы дела будут направлены в суд.

В этой связи Горбатюк отметил, что эти обвиняемые намеренно затягивают с ознакомлением с материалами дела: “Мы их ограничивали уже дважды, потому что видим затягивание в ознакомлении. Однако Печерский районный суд считает, что за 60 дней прийти 13 раз для ознакомления, это вполне нормально, и отказывает нам в ограничении этих обвиняемых по срокам ознакомления». “Мы считаем, что имеет место определенное злоупотребление и затягивание”, - сказал он.

Также Горбатюк отметил, что бывшие руководители бывшего “Беркута” на допросах не свидетельствуют относительно того, кто именно избивал людей на Майдане: “Отсутствуют показания как среди руководителей, так и среди других, рядовых сотрудников “Беркута” о том, что кто-то из их коллег или подчиненных применял насилие”.