Бывшие беркутовцы затягивают дело и не признаются, кто именно избивал людей - ГПУ
Бывшие руководители спецподразделения “Беркут” отказываются свидетельствовать, кто бил студентов на Майдане, и злоупотребляют своим процессуальным правом на изучение материалов досудебного следствия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Он напомнил, что следствие установило практически всех организаторов - от высшего руководства до непосредственных командиров подразделений “Беркута”, причастных к этому преступлению. Сообщено о подозрении 15 лицам. Вместе с тем Горбатюк отметил, что на сегодняшний день не установлены непосредственно те, кто применял насилие, избивал протестующих.
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Он отиметил, что следствие надеется, что по результатам экспертиз видеозаписей, по результатам допросов следствие установит непосредственно тех, кто избивал протестующих на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года.
Также он сообщил, что из 15 человек, которым объявлено о подозрении, четверо командиров бывшего полка милиции “Беркут” - это два заместителя и два командира рот - в настоящее время знакомятся с материалами уголовного производства. И в ближайшее время, по завершению ознакомления, материалы дела будут направлены в суд.
В этой связи Горбатюк отметил, что эти обвиняемые намеренно затягивают с ознакомлением с материалами дела: “Мы их ограничивали уже дважды, потому что видим затягивание в ознакомлении. Однако Печерский районный суд считает, что за 60 дней прийти 13 раз для ознакомления, это вполне нормально, и отказывает нам в ограничении этих обвиняемых по срокам ознакомления». “Мы считаем, что имеет место определенное злоупотребление и затягивание”, - сказал он.
Также Горбатюк отметил, что бывшие руководители бывшего “Беркута” на допросах не свидетельствуют относительно того, кто именно избивал людей на Майдане: “Отсутствуют показания как среди руководителей, так и среди других, рядовых сотрудников “Беркута” о том, что кто-то из их коллег или подчиненных применял насилие”.