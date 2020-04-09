Российские следователи намерены предъявить обвинение Джемилеву

Родным Мустафы Джемилева в Крыму принесли уведомление.

В Крыму сотрудники российского следственного комитета намерены 10 апреля предъявить обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Супруга позвонила и сказала, что пришли ФСБшники, дали какую-то повестку и просят под ее расписку это уведомление. Я сказал, чтобы никаких расписок не давала. Если хотят, то пусть так дадут. Они давно возбуждали это. Просто в порядке запугивания в связи с предстоящим маршем (на Крым)", - рассказал Джемилев.

Согласно копии уведомления, которую Джемилев передал изданию "Украинская правда", лидер крымскотатарского народа обвиняется по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса России "Незаконное пересечение государственной границы России", ч. 1 ст. 222 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч. 1 ст. 224 "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

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Джемилеву предложили прислать вместо себя адвоката в управление "Следкома" в Симферополе.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года лидерам крымских татар Рефату Чубарову и Джемилеву российские власти запретили въезд на полуостров на пять лет.

20 января 2016 года крымский адвокат Джемиль Темишев сообщил о заочном аресте Джемилева по решению подконтрольного России Киевского районного суда в Симферополе. Эту информацию позже подтвердила бывшая российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По информации Темишева, российскими органами Джемилев обвиняется в незаконном пересечении админграницы с Крымом 3 мая 2014 года в Армянске. Российское следствие ссылается на то, что Джемилеву уже был запрещен российской властью въезд на территорию полуострова.

В МИД Украины осудили заочный арест Мустафы Джемилева российским судом.