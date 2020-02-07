"Абсурд": Джемилев отреагировал на разговоры о "восстановлении водоснабжения Крыма"

По мнению Джемилева, тезис о том, что на полуострове проживают граждане Украины, которые находятся в тяжелом положении и нуждающиеся в помощи, не может быть оправданием для возобновления водоснабжения.

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил о том, что восстановление водоснабжения аннексированного Россией Крыма исключено.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму заметили Табачника (фото)

"Абсурд. Такое вообще не обсуждается", – сказал он ”Обозревателю”, комментируя предположение о том, что на выездном заседании Комитета Верховной Рады по правам человека 11 февраля может быть принято такое решение.

"Кроме того, Комитет по правам человека не уполномочен на это", – добавил он как член этого Комитета.

По мнению Джемилева, тезис о том, что на полуострове проживают граждане Украины, которые находятся в тяжелом положении и нуждающиеся в помощи, не может быть оправданием для возобновления водоснабжения. "Людям мы обязательно поможем. Как только мы освободим Крым от оккупации, мы им сразу поможем", – подчеркнул он.

Джемилев сказал, что подача воды в Крым не будет означать окончательную потерю полуострова для Украины. "Но это будет аргументом для западных стран снять санкции с России. Поскольку мы поступаем так, с какой стати они будут бороться за оккупированные территории?" – отметил он.

Ранее оккупационная власть аннексированного Россией Крыма заявила, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней. На полуострове рассматривают возможность введения подачи воды по графику и использования воды во второй раз.