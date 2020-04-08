Для киевлян на карантине начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки

Это бесплатный ресурс, с помощью которого можно получить профессиональные консультации специалистов Образовательного хаба Киева, пройти онлайн-курсы и тренировки.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

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Киев. 8 апреля. УНИАН. Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, проект запустил Мониторинговый центр по противодействию COVID-19.

«Это бесплатный ресурс для киевлян. В первую очередь для тех, кому нужна эмоционально-психологическая помощь. Профессиональные консультации дают специалисты - тренеры по эмоциональному интеллекту Образовательного хаба города Киева», - подчеркнул Кличко.

На сайте moncenter.eduhub.in.ua киевляне могут получить персональную консультацию, не выходя из дома. 20 специалистов почти круглосуточно общаются с киевлянами.

«Также те, кто хочет с пользой провести время дома, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить и спортивные онлайн-тренировки. Или можно осуществить виртуальные экскурсии по лучшим музеям столицы, которые сейчас временно закрыты», - отметил Кличко.

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