На линии разграничения на Донбассе за сутки задержали машины с контрабандой на 100 тысяч гривень

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вдоль линии разграничения продолжаются мероприятия по пресечению незаконного перемещения товаров и грузов. Всего за сутки было задержано 5 транспортных средств», - сообщили в Госпогранслужбе и уточнили: «Машины перевозили продукты питания стоимостью более 100 тыс гривен». Надлежащих документов на груз не было.

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«Сейчас их передали другим компетентным органам для принятия правового решения», - добавили в ведомстве.