Всеукраинская школа онлайн 10 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 10 апреля - английский язык, математика, зарядка

Уроки онлайн 6 класс за 10 апреля - украинский язык, история, зарядка, английский язык, география

7 класс 10 апреля - украинский язык, математика, зарядка, английский язык, химия, зарядка

Уроки онлайн 8 класс 10 апреля - химия, английский язык, зарядка, биология

Уроки онлайн 9 класс 10 апреля - биология, украинская литература, зарядка, химия, английский язык, зарядка

Уроки онлайн 10 класс 10 апреля - украинская литература, алгебра, зарядка, химия, зарядка, биология

Уроки онлайн 11 класс 10 апреля - украинский язык, физика, зарядка, химия, алгебра, зарядка

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: