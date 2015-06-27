Демобилизованные военные могут поступать в ВУЗы без ВНО, но по результатам экзаменов - приказ
В 2015 году демобилизованные украинские военные смогут поступить в вузы, не сдавая ВНО, а только по результатам экзаменов.
Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Минобразования приказе "О внесении изменений в Условия приема на обучение в высшие учебные заведения Украины в 2015 году", сообщает ТСН.
"Участвовать в конкурсе только по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в ВУЗЕ имеют право лица, освобожденные с воинской службы в год поступления в вуз", - говорится в документе.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, который регулирует некоторые вопросы социальной защиты демобилизованных.
Как сообщает пресс-служба главы государства, целью документа является совершенствование некоторых законодательных положений, в частности по вопросам отпуска и социальных гарантий работников.