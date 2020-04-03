В Киеве на выходных ограничат движение на Крещатике
18:44, 03 апреля 2020Общество
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Ограничение будет действовать с 08:00 до 17:00 4 и 5 апреля.
Ограничения будут введены из-за ремонтных работ / podil.kievcity.gov.ua
Движение транспорта по столичному Крещатику в эти выходные - 4 и 5 апреля - будет частично ограничено из-за ремонтных работ.
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Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на странице в Facebook.
«На улице Крещатик проводим текущий ремонт. Покрытие обновляем большими картами (значительными участками). Работаем по всей длине улицы. Работы будем выполнять в выходные, чтобы меньше влиять на трафик. Во время ремонта движение будет частично ограничено», - говорится в сообщении.
Как отмечается, ограничение будет действовать с 08:00 до 17:00 4 и 5 апреля.
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