За прошедшие сутки из-за границы вернулись почти 6,5 тысяч граждан Украины

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

За прошедшие сутки из-за границы вернулись почти 6,5 тыс. граждан Украины.

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Как сообщает Госпогранслужба, сегодня утром в пунктах пропуска очередей путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет.

За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли почти 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки.

Как сообщал УНИАН, по информации МИД, в Украину в связи с пандемией коронавируса вернулись более 144 тыс. граждан.