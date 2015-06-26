В Мюнхене неизвестные снова осквернили могилу Степана Бандеры

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Facebook журналиста Дмитрия Лиховия.

"Очередной акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Сверху на кресте - типа дата кровавого дня волынской резни, снизу - надпись "Львов польский", чтобы склонять нас к мысли, что могилу разрисовали поляки. Но "знамя победы"…", - сообщает журналист.

Лиховий также выложил фотографию обрисованного вандалами креста на могиле Бандеры.

Черговий акт вандалізму на могилі Степана Бандери в Мюнхені.Згори на хресті - типу дата найкривавішого дня волинської р... Posted by Dmytro Lykhoviy on Thursday, June 25, 2015

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