Киевскую психбольницу Павлова привлекли к помощи украинской армии

Об этом пишет издание Cultprostir.

Воплотить данную идею предложила практический психолог Мария Лукашук, которая недавно пришла работать в эту больницу. Сообщается, что инициативу поддержал главный врач и коллектив.

Лукашук, которая одно время сама в качестве волонтера плела сети для армии, отмечает, что одним из методов реабилитации больных является трудотерапия.

"Важно, чтобы пациенты, несмотря на болезнь, оставались дееспособными, могли обслуживать себя, не боялись жить со своим диагнозом. Понимали, что это не приговор и что общество готово принять их", — говорит она.

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Мастерская по плетению маскировочных сетей работает уже месяц.

"Выработка у нас просто фантастическая! Пациенты работают очень энергично, они действительно загорелись этим делом", — рассказывает Лукашук.

Маленькую маскировочную сетку, шесть на шесть метров, плетут за 2-3 дня, большую, на 180 квадратов, — за неделю. Это очень быстро, отмечают волонтеры. Мастерская снабжает 55-ю артиллерийскую бригаду и 11-й добровольческий батальон «Киевская Русь».