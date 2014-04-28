Благотворительные взносы от украинцев армия потратит на форму для военных – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс - конференции рассказала и.о. директора Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины Ольга Глобина.

За более чем 110 миллионов гривен, которые сегодня граждане перевели Вооруженным Силам Украины через смс-сообщения, Министерство обороны закупит форму для военнослужащих, а также спальные мешки, защитные шлемы и другие предметы военного быта.

"За 22 миллиона будет приобретено 10 тысяч защитных кевларовых шлемов, на спальные мешки будет потрачено 8,5 миллиона гривен, 8,5 миллиона - флотская форма, 3,5 миллиона - маскировочные сетки, 2,2 миллиона - средства связи и комплектующие к ним, 2,1 миллиона - простыни хлопчатобумажные, 1,8 миллиона - одеяла, 1,4 - матрасы, 1,2 - топографические карты, 400 тысяч гривен - наволочки и за 400 тысяч гривен будут приобретены подушки ", - сказала Глобина.

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Она подчеркнула, что в данный момент ожидается подписание договоров о поставках только в отношении спальных мешков, а в отношении других предметов из перечня, Глобина отметила, что пока не может сказать, когда состоятся закупки.

"Процедура закупки объявлена​​, но должен быть выдержан срок процедуры. К сожалению, новый закон о госзакупках не дает права закупки у одного участника. Поэтому мы вынуждены идти по процедуре открытых торгов по всем предметам, которые мы закупаем. Сроки процедуры очень длительные. Сказать, когда будут освоены средства из смс-переводов, очень трудно. Потому что, закон предусматривает проведение полной процедуры закупки, даже в существующих условиях. К тому же, законодательство предусматривает возможность обжалования процедур. Поэтому четко сказать, когда будут освоены средства, я не могу ", - сказала Глобина .

Вместе с тем, Глобина отметила, что предоставление военным материальной помощи в натуральном виде, то есть не деньгами, а необходимыми вещами, значительно ускоряет реальную помощь армии, поскольку в таком случае те или иные вещи, пожертвованные военным, сразу, принимают на баланс той или иной воинской части.