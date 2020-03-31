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В Киеве предлагают назвать одну из улиц в честь Ирины Бекешкиной

23:39, 31 марта 2020
Общество
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В честь Ирины Бекешкиной предлагается назвать улицу в столице / фото УНИАН

Коллектив Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с ходатайством назвать одну из столичных улиц в честь общественного деятеля Ирины Бекешкиной.

Как сообщается на сайте Фонда, в частности, предлагается переименовать улицу Генерала Карбышева, на которой постоянно проживала Ирина Бекешкина.

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Коллектив Фонда надеется, что при поддержке Кличко депутаты Киевсовета примут положительное решение.

"Считаем, что такой шаг с Вашей стороны будет хорошо оценен не только киевлянами, но и всей научной общественностью и гражданским обществом Украины", - отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", одна из наиболее авторитетных научных работников Ирина Бекешкина преждевременно скончалась 20 марта 2020 года.

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