В Харькове объявлен план-перехват - СМИ

Первое ЧП произошло на улице Чкалова. Остальные два - на Салтовке. Временный интервал между происшествиями - 20-25 минут. На месте работают правоохранители, сообщает Объектив.

По данным пресс-службы горсовета, обстрел автобусов №240э и 272э вели из одной и той же машины.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные обстреляли маршрутку, есть пострадавшие - СМИКак сообщил изданию источник в СБУ, в третий раз машину обстреляли на ул. Гвардейцев Широнинцев, возле перекрестка с ул. Героев Труда. Вместе с тем в милиции информацию об обстреле третьей маршрутки пока не подтверждают.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Киевского райотдела и руководство Харьковского городского управления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествий.

По информации правоохранителей, уже изъяты камеры видео-наблюдения, несколько свидетелей сообщили возможный номер внедорожника, из которого велась стрельба.

В городе объявлен план-перехват.