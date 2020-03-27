Украинцы могут заказать доставку продуктов пожилым людям

Набор составлен фондом "Жизнелюб", который уже 5 лет постоянно помогает людям преклонного возраста.

В Украине запустили проект помощи пожилым людям. С сегодняшнего дня на сайте rozetka.ua можно оплатить продуктовый набор, который доставят пенсионерам.

Сейчас проект работает в тестовом режиме в трех городах - Киеве, Днепре и Львове. Его запустили ROZETKA, "Новая почта" и фонд "Жизнелюб" при поддержке городских администраций.

"Подвешенный" пакет — это набор базовых продуктов для людей преклонного возраста, входящие в наиболее уязвимую к коронавирусу категорию. Благодаря проекту тысячи пенсионеров смогут оставаться дома и не подвергать себя опасности, выходя на улицу.

Читайте такжеВ случае ухудшения ситуации Киев будет усиливать ограничительные меры - Кличко

"Тысячи украинцев хотят помочь пожилым людям в это непростое время, но не знают, как именно. Теперь они могут приобрести по себестоимости продукты, закрывающие базовые потребности пенсионеров. Набор стоит 225 гривень и состоит из гречки, макарон, риса, сахара, пшеничной крупы, мясных консервов, подсолнечного масла, сладостей и туалетной бумаги. Мы очень просим присоединяться к проекту всех неравнодушных, ведь каждый такой пакет может спасти чью-то жизнь", - призвал соучредитель ROZETKA Владислав Чечеткин.

Механика проста: каждый может оплатить на сайте ROZETKA продуктовый набор "Жизнелюб". В конце дня фонд "Жизнелюб" распределяет все "подвешенные" пакеты между городами, принимающими участие в инициативе. "Новая почта" формирует и доставляет их в социальные службы каждого города, а дальше команды соцработников и волонтеры развозят наборы пенсионерам.

Набор составлен фондом "Жизнелюб", который уже 5 лет постоянно помогает людям преклонного возраста.

"Люди 60+ — наиболее уязвимая категория во время карантина, они нуждаются в нашей защите", — комментирует соучредитель благотворительного фонда "Жизнелюб" Гарик Корогодский.

"По данным социальных служб, Киев нуждается в 60 тысячах пакетов в месяц, Днепр — в 12 тысячах, Львов — в 5 тысячах. И это только стоящие на учете люди", - говорит совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Читайте также: