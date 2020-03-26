Убийство экс-руководителя "Интера": в суд поступило ходатайство об аресте Кожары

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции по подозрению в умышленном убийстве.

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, задержанного 25 марта сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве.

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Как сообщает пресс-служба суда, "26 марта на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары".

В суде призвали СМИ воздержаться от посещения здания суда и сообщили, что в целях соблюдения карантинных мероприятий и недопущения скопления людей в зале заседания будут присутствовать только участники судебного процесса.

"Судом принято решение об онлайн-трансляции судебного заседания, ссылка на онлайн-трансляцию, как и время проведения трансляции, будет сообщена дополнительно", - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Об инциденте полиции сообщила хозяйка дома. По предварительным данным правоохранителей, мужчина покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах. Полицейские на месте происшествия изъяли пистолет, патроны и гильзу.

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По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство».

22 февраля в полиции сообщили, что уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.

2 марта следственный эксперимент в доме Кожары не был проведен из-за отсутствия супругов дома, хотя они были извещены о проведении эксперимента заранее.

4 марта следственный эксперимент состоялся, однако его результаты представляют тайну досудебного расследования и не могут быть разглашены.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции.