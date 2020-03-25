Михаил Поплавский стал лауреатом премии "Человек года"

Поплавского отметили в номинации "Деятель искусств года - 2019".

Оргкомитет премии "Человек года" 23 марта объявил лауреатов 2019-го года.

Один из победителей общенациональной программы — народный артист Украины, генпродюсер премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский. Его отметили в номинации "Деятель искусств года - 2019".

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце", - заявил Поплавский.

"Мне не безразлична судьба нашей страны, культуры, языка, песни. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы развивать и приумножать национальные достижения. Это и есть моя жизненная позиция", - считает Михаил Михайлович.

Справка. Михаил Поплавский — почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссер-постановщик.

Также он - народный депутат Украины IV, VII и VII созывов. Поплавский - полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III степени, 2001 - II степени, 2007 - I степени).

Кроме того, Михаил Поплавский - неоднократный лауреат национальной премии "Человек года", пять лет подряд его признавали "Ректором года".

"Человек года" - основанная в 1995 году общенациональная программа, ежегодно присуждающая титул "Человек года" в Украине. Ее автор и разработчик - Аркадий Райцин.

С 2001 года программа присуждает также международные и специальные премии. Проект охватывает все регионы Украины.