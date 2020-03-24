Особые привилегии ОРДЛО. Почему Россия не стала закрывать границу с оккупированными территориями на время карантина

Олег Жданов

Украина, прекратив сообщение с оккупированными частями Донецкой и Луганской областей в рамках карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса, поступила совершенно правильно. В противостоянии вирусу не может быть полумер: если решение закрыть границы принято, значит, въезд должен быть ограничен отовсюду, со всех территорий, которые мы не контролируем.

Существует распоряжение администрации Путина – довести количество владельцев паспортов РФ среди жителей оккупированных украинских территорий, как минимум, до миллиона человек

Россия же поначалу закрыла границу и с ОРДЛО, дабы соблюсти карантинные меры, понимая, что на оккупированной части Донбасса – полный хаос, в том числе и с медициной. А, соответственно, в «ЛДНР» – благодатная почва для распространения вируса. Однако потом в Кремле быстро сообразили и поняли выгоды, которые принесет им разрешение, выданное жителям ОРДЛО, пересекать границу с РФ.

Россия ничего не делает без политической выгоды для себя. Такова политика Путина и основа принятия всех решений Кремлем. Насколько мне известно, существует распоряжение администрации Путина – довести количество владельцев паспортов РФ среди жителей оккупированных украинских территорий, как минимум, до миллиона человек, а лучше - больше. Учитывая запланированный на 22 апреля в Российской Федерации плебисцит – голосование за изменения в российскую Конституцию, Кремлю очень пригодится миллион голосов, которым можно будет манипулировать, дабы показать нужный результат и высокую явку граждан России на референдум.

Так что в случае с решением оставить открытой границу между ОРДЛО и Россией речь идет исключительно о политической выгоде РФ. О людях, их благе и здоровье никто не думает. Хотя жители Донбасса, наверняка, оценят это решение Москвы иначе… Такой шаг и такая открытость России по отношению к жителям Донбасса будет стимулировать население ОРДЛО получать российские паспорта.

РФ готова выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО и в сложившейся ситуации будет делать это огромными темпами

В то же время, жителей Донбасса будут мотивировать получать российское гражданство обещаниями, что Россия их спасет и поможет им всложившейся ситуации. Их будут призывать и побуждать получать российские паспорта и российское гражданство по упрощенной процедуре, которую, собственно, и разработали специально для жителей этих территорий. А дальше Россия этих людей просто использует и бросит.

Так что РФ готова выдавать свои паспорта жителям ОРДЛО и в сложившейся ситуации будет делать это огромными темпами. Потому что ей это нужно.

К слову, на сегодняшний день все те, кто находятся на госслужбе – от учителей и до тех, кто подписал контракт с российскими вооруженными силами, получили российские паспорта. Причем, получили в добровольно-принудительном порядке. И они сами, и члены их семей – все «опаспортизованы» Российской Федерацией. Они вынуждены получать российский паспорт, потому что иначе просто не сохранят за собой рабочее место.

Единственный нюанс – паспорт выдается без прописки. Страничка регистрации пустая, однако, если ты приобретаешь недвижимость на территории РФ, тебе ставится регистрация по месту приобретения недвижимости.

И, кстати, многие из «чиновников» в «Л/ДНР», особенно те, чья работа связана с ВС РФ, присутствующими на территории Украины, уже вывезли свои семьи на территорию России.

Если руководитель Офиса президента Андрей Ермак даст согласие на создание консультационного совета, то считайте, что мы признали факт гражданской войны и внутреннего конфликта в Украине

А так, в ОРДЛО – рублевая зона, регулярные гумконвои (кстати, буквально на днях зашел 90-ый, юбилейный, конвой, а Украина сделала вид, что ничего не замечает), российские телеканалы и СМИ, то есть,российская пропаганда полным ходом…В таких условиях, совсем немного поднажав на ситуацию, дав людям какие-то пайки и стимулировав материальными средствами, Россия наберет этот миллион голосов, который нужен Кремлю для более красивой картинки на референдуме.

Чем будет чревато для Украины, если Россия выдаст этот миллион паспортов жителям ОРДЛО? В той ситуации, которую создает президент Зеленский, я готов ответить на этот вопрос просто: ничем. Потому что создается впечатление, что мы сами готовимся стать сначала союзным государством, а впоследствии – и федеральным округом Российской Федерации. Если руководитель Офиса президента Андрей Ермак даст согласие на создание консультационного совета, то считайте, что мы признали факт гражданской войны и внутреннего конфликта в Украине, а Россию сделали миротворцем и дали всему миру повод снять санкции, введенные против нее. Фактически это будет значить, что мы пошли на попятную и сдались России.

В таких условиях для нас этот миллион новоиспеченных российских граждан, до сих пор бывших гражданами Украины, не будет иметь особого значения. Раз мы и так огромными темпами приближаемся к России, последствия паспортизации жителей ОРДЛО для суверенного государства Украина я бы даже не стал рассматривать.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ