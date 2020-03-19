Новая волна возвращения украинцев произойдет, если они начнут терять работу за рубежом - Кулеба

По словам министра иностранных дел, украинцы, работающие за рубежом, могут потерять работу из-за спада экономики.

Новая волна возвращение граждан Украины домой начнется, если они начнут терять работу за рубежом.

Такое предположение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеВыезд и въезд украинцев во временно оккупированный Крым будет осуществляться по решению ГНСУ

«Не будет момента, когда мы скажем – «класс, мы всех вывезли, вот теперь у нас ноль людей за границей», потому что все мы живем в открытом мире и люди привыкли разъезжать, когда хотят, оставаться на сколько хотят и возвращаться... Есть люди, которые сейчас еще имеют работу в определенных странах, но из-за экономической рецессии в мире, которая уже началась, они ее в скором времени, с большой вероятностью потеряют. И тогда у нас будет вторая волна тех, кто захочет возвращаться, – это люди, которые потеряют работу и решат вернуться домой, дождаться лучших времен», – сказал он.

Как пример министр привел Объединенные Арабские Эмираты, где ситуация сейчас, по его словам, относительно стабильна. «В ОАЭ по состоянию на сейчас 15 тысяч украинских граждан работают в сфере услуг. В Эмиратах сейчас ситуация неплохая, там правительство принимает очень жесткие меры, чтобы защититься от коронавируса, честь им и хвала. Но если, не дай Бог, там начнут закрываться тоже компании, людей начнут увольнять, у нас будет вот такая вторая волна. Я уже не говорю про соседние с нами страны, где традиционно существует большая трудовая диаспора», – отмечает Кулеба.

По данным МИД, сейчас 15 776 граждан Украины уже вернулись домой, 861 человек находится на карантине за рубежом. 11 украинцев лечатся от коронавирусаCOVID-19 за рубежом, пятеро выздоровели, одна женщина скончалась.