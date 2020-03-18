Бизнесмен начал бесплатную раздачу медицинских масок на Винниччине

Виктор Жеребнюк, владелец Жмеринского вагоноремонтного завода (ЖВРЗ “ЭКСПРЕСС”) на своем предприятии начал пошив и бесплатную раздачу медицинских масок для защиты от коронавирус CROVID-19 .

“Мы не знаем какое количество инфицированных на данный момент в Жмеринке, а на маски в аптеках просто заоблачные цены. Кто-то явно хочет нажиться на беде. Сейчас мы начали пошив масок на своем предприятии и в первую очередь обеспечим бесплатными масками наших работников и членов их семей. После чего начинаем открытую бесплатную раздачу масок малообеспеченным жмеринчанам” - заявил Виктор Жеребнюк на своей официальной странице в Фейсбук

Напомним, что официально в Украине зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17 марта в Украине зафиксировано две смерти людей, инфицированных коронавирусом.