Во Львове проходит посвященный культуре и истории Донбасса форум

Главная цель форума, который уже проходил в Киеве, – это не только продемонстрировать многообразие и художественное богатство донецкого региона, но и наладить диалог через искусство прошлого и современного, через создание пространства общения между регионами востока и запада, пишет Радио Свобода.

В рамках форума запланировано восемьдесят разнообразных творческих мероприятий в течение двух недель - выставки картин художников, театральные представления, показ фильмов, музыкальная и литературная программы.

Однако такие культурные проекты для взаимопонимания между людьми должны были проходить значительно раньше: тогда, возможно бы, не дошло до такого конфликта, подчеркнул профессор из США Хироаки Куромия, который десять лет прожил на Донбассе и исследовал этот регион.

Читайте такжеВ Киеве открылась фотовыставка "Донбасс: дети войны""Конечно, это повлияло бы на развитие ситуации в Украине, если бы были такие проекты. Но в Украине всегда было так много нерешенных вопросов, до культуры было далеко. И тут вдруг война и оказалось, что уже слишком поздно, надо было раньше заниматься взаимопониманием между людьми, чтобы познавали друг друга. Да, это – первый шаг, и я это начало приветствую, никогда не поздно", – подчеркнул профессор.

Следующий культурный форум должен состояться в Харькове весной следующего года. И уже жителям восточного региона свою культуру представят художники Львова, Ивано-Франковска, Тернополя.