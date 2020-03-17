Еврейская община Украины раздает бесплатно 30 тонн мацы к Песаху

В этом году евреи начинают отмечать Песах 15 Нисана – 9 апреля.

Объединённая еврейская община Украины (ОЕОУ) распределит между еврейскими общинами и организациями в Украине более 30 тонн мацы к наступающему еврейскому празднику Песах.

Читайте такжеВ Днепре началось строительство масштабного еврейского жилого центраОб этом УНИАН сообщил руководитель ОЕОУ Михаэль Ткач.

В 2020 году количество мацы было увеличено почти на 10 тонн по сравнению с 2019 годом, чтобы все евреи в Украине были обеспечены мацой к празднику.

В ОЕОУ отмечают, что все еврейские общины и организации получат мацу абсолютно бесплатно, как и в предыдущие годы.

Маца будет упакована в фирменную коробку с логотипом Объединённой еврейской общины Украины и отправлена в еврейские общины и организации, входящие в состав ОЕОУ.

Напомним, что в этом году евреи начинают отмечать Песах 15 Нисана – 9 апреля.