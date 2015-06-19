На Луганщину прибыла комиссия МВД для урегулирования ситуации с бойцами "Торнадо"

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

"19 июня в Северодонецк прибыла комиссия Министерства внутренних дел с целью оперативного урегулирования конфликта и расследования причин, которые к нему привели. В состав комиссии входят заместители министра внутренних дел и руководители департаментов внутренней, общественной безопасности и кадрового обеспечения", - говорится в сообщении.

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По данным ОСО, с подразделением ведутся переговоры. "Представители комиссии готовы выслушать каждого бойца, разобраться с причинами конфликта и принять решение в рамках правового поля", - заверили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Генпрокуратуре заявили, что восемь бойцов роты "Торнадо" арестованы за совершение ряда тяжких преступлений.

Так, по данным ГПУ, "досудебным расследованием установлено, что командир роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД Украины в Луганской области в период с января до середины марта 2015 года с целью совершения тяжких преступлений на территории дислокации батальона в Приволье Луганской области, в том числе незаконного лишения свободы и похищения местных жителей и их пыток, создав преступную организацию из подчиненных. Участники преступной группы в подвале удерживали местных жителей и пытали их".

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". "Служебное расследование во главе с руководителем департамента внутренней безопасности уже начато... Кто продолжит свою службу дальше, кто нет, кто попадет под судебное преследование, а кто-то нет", - отметил он.

При этом личный состав роты "Торнадо" отказался выполнять требования следователя и под угрозой применения оружия не дал возможности провести обыски по месту расположения роты.

По информации МВД, бойцы спецподразделения на месте своей дислокации выставили боевую охрану.

Военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что бойцы "Торнадо" заминировали периметр базы, выставили шесть снайперских пар, поставили автоматические гранатометы и заминировали автомобиль при въезде на базу.