Суд арестовал 7 бойцов и командира спецроты "Торнадо" - Аваков

Суд избрал меру пресечения в виде ареста для восьми представителей спецроты «Торнадо».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«В Луганской области прошла операция Управления внутренней безопасности МВД вместе с военной прокуратурой и осуществлены аресты 8 человек, из них семеро - сотрудники подразделения роты патрульной службы «Торнадо», которые были задержаны и обвиняются в том числе в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, убийстве и ряде других тяжелых преступлений, во главе с командиром роты Русланом Онищенко», - сказал министр.

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По словам Авакова, всем восьми задержанным суд избрал меру пресечения в виде ареста без внесения налога, ведутся следственные действия.

Как ранее сообщал УНИАН, Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".