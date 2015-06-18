Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил на брифинге.

«Сегодня я подписал приказ о расформировании роты «Торнадо». Все выведены за штат», - заявил министр.

«Служебное расследование во главе с руководителем департамента внутренней безопасности уже начато… Каждый проведет прямое собеседование, в отношении каждого будет выдвинуто или не выдвинуто обвинение, и кто-то продолжит свою службу дальше, кто-то нет, кто-то попадет под судебное преследование, а кто-то нет», - добавил Аваков.

При этом он отметил, что это нормальный процесс очищения в рядах МВД.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, сотрудники департамента внутренней безопасности МВД и Главной военной прокуратуры ГПУ задержали командира и семерых бойцов роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». Они подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений на территории Луганской области.

Сегодня Аваков уточнил, что эти задержанные «обвиняются, в том числе, в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, убийстве и ряде других тяжелых преступлений».