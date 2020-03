Календарь событий: слон Папы Римского, последняя казнь гильотиной, история такси и Кубка Стэнли, первая ракета на жидком топливе, "опытная" мумия, самая большая буханка в мире, клад в желудке цыпленка и старт ограблений банков в США

16 марта

В понедельник третьей недели марта нет официальных международных праздников, но он ознаменовался значимыми памятными датами. Так, 16 марта 1521 года португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

В 1801 году потерпел крушение британский линейный корабль «Invincible», погибли около 400 человек.

В 1831 году в Париже вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

В 1917 году компания «Maybelline» выпустила тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день».

В 1926 году американский инженер-физик Роберт Годдард провел успешное испытание первой в мире ракеты на жидком топливе. Это произошло неподалеку от городка Оберн. Вдохновленный произведением Герберта Уэллса «Война миров», Годдард посвятил большую часть своей профессиональной жизни разработке математических теорий ракетного топлива и теоретическому обоснованию того, что ракетный двигатель может развивать тягу, которой будет достаточно для совершения полета в космос. В своем дневнике Годдард написал: «Когда она взлетела без какого-либо значительного шума и пламени, это показалось волшебством, как будто она сказала: «Я простояла здесь достаточно долго и, если вы не возражаете, я отправлюсь куда-нибудь в другое место». Ракета, весившая чуть меньше 5 килограмм вместе с топливом, которое представляло собой жидкий кислород, смешанный с бензином, поднялась на высоту двенадцати с половиной метров и за две с половиной секунды, прошедшие до сгорания нижней половины сопла, пролетела по горизонтали 56 метров. Но этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении. Годдард занимался и другими задачами. Например, он предложил идею реактивного гранатомета, и его первые американские модели под названием «Базука» были созданы именно на основе работ Годдарда.

В 1962 году посреди Тихого океана исчез американский самолет Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту - 96 военных и 11 членов экипажа.

В 1963 году произошло извержение вулкана на Бали, погибли 1700 человек.

В 1976 году на Ямайской международной конференции было подписано соглашение о новой мировой валютной системе.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День «Ты все делаешь правильно» и День цветных карандашей.

Именины у Михаила, Клеоника, Севастьяна и Марфы.

17 марта

Во вторник - Всемирный день социальной работы. Его инициаторами и организаторами в 1983 году выступили Международная Федерация социальных работников (IFSW) и Международная Ассоциация школ социальной работы (IASSW).

В Украине - День мобилизационного работника, или День военкоматов. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 17 марта - День памяти покровителя Ирландии, святого Патрика. Он по преданию принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь него устраивается парад с песнями и плясками, ирландское пиво льется рекой. Причем праздник перерос национальные границы и давно стал своего рода международным Днем Ирландии. Его отмечают по всему миру. С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие Святой Троицы. В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой «изумрудной страны». Сложен даже церковный гимн святому Патрику. У Дня есть и языческие мотивы. Так, одними из его непременных героев являются лепреконы - сказочные башмачники, владеющие горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать, где спрятаны его сокровища. Впрочем, если вы вдруг поймаете башмачника, то помните, что полностью верить ему не следует, - эти человечки проказливы и легко могут обмануть.

В 1800 году в этот день на рейде Ливорно загорелся и взорвался британский линейный корабль «Королева Шарлотта». Из 859 человек на борту погибли 673.

В 1825 году в испанской части острова Санто-Доминго было провозглашено создание Доминиканской республики.

В 1845 году англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку.

В 1861 году завершился процесс объединения южных и северных итальянских земель в единое государство. В конце 1850-х годов в итальянском королевстве пьемонтские правящие круги старались не допустить созыва всеитальянского Учредительного собрания. Они были против объединения путем территориального расширения Сардинского королевства и присоединения к Пьемонту. Плебисцит, проведенный 21 октября 1860 года на юге страны, одобрил слияние Неаполя и Сицилии с Сардинским королевством; в ноябре в результате плебисцитов в его состав вошли также Умбрия и Марке. Таким образом, к концу 1860 года Италия (кроме Рима с областью Лацио и Венеции) была фактически объединена. Это сопровождалось унификацией законодательства, судебной, денежной и таможенной систем, систем мер и весов, налогообложения. Это открыло путь для экономического сближения разобщенных территорий. Благодаря бурному строительству железных дорог (их протяженность выросла с 2500 км в 1861 году до 6200 км в 1871 году) были связаны между собой основные области Италии. В результате появились благоприятные возможности для быстрого создания единого национального рынка. В 2011 году Апеннинский полуостров отпраздновал 150-летний юбилей со дня объединения Италии. Тогда 17 марта был объявлен выходным днем. В зелено-бело-красные цвета – цвета национального флага – были окрашены улицы Рима и других итальянских городов, а празднества длились до самого утра.

В 1898 году была опубликована ставшая классической неаполитанская песня «O Sole Mio!».

В 1899 году был послан первый радиосигнал бедствия, вызывая на помощь коммерческому судну, севшему на мель в Песках Гудвина (побережье графства Кент, Англия).

В 1899 году американский астроном Уильям Пикеринг открыл Фебу - спутник Сатурна.

В 1950 году в США был открыт 98-й химический элемент – Калифорний.

В 1959 году в ночь на 17 марта Далай-лама XIV и его сторонники бежали из Тибета в индийский город Дхарамсала. Там было сформировано тибетское правительство в изгнании, существующее по сей день.

В 1960 году в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

В 1989 года в египетском городе Гизе, неподалеку от пирамиды Хеопса, во время археологических раскопок на двухметровой глубине была найдена мумия знатной молодой женщины, предположительно жившей в эпоху III династии. Погребена она была в 2600 году до нашей эры. Некоторое время считалось, что это был один из первых опытов по мумифицированию человека. Археологические раскопки в 1997 году англо-американской экспедиции в Иераконполе позволили подтвердить более древние истоки мумифицирования в Египте. Ученые обнаружили несколько неповрежденных женских захоронений. Исследовав сопровождаемый погребения инвентарь, они смогли датировать захоронения периодом культуры Накада-II (примерно 3600 год до нашей эры).

Кстати, словом «mumia» средневековые лекари обозначали специальное лекарство. В те времена арабские и еврейские торговцы добывали из египетских гробниц древние мумии, разрывали их на небольшие кусочки и продавали как лекарство. Его можно было найти практически в каждой аптекарской лавке Европы.

Неофициальные праздники – День шепота и День встречи ветра с Южного Полюса.

Именины у Герасима, Василия, Даниила, Павла, Иулиании, Иакова, Григория, Вячеслава и Ульяны.

18 марта

В среду - День работника налогового и таможенного дела Украины. Стоит отметить, что до 2014 года профессиональный праздник налоговиков отмечался в стране ежегодно 2 июля. Он был установлен указом президента в 2005 году. А согласно указу президента от 2013 года праздник преобрел нынешнее название. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 37 году началось правление римского императора Калигулы.

В 1314 году состоялся папский суд над великим магистром Жаком Моле и другими тамплиерами, дожидавшимися этого суда 7 лет. Их осудили на пожизненное заключение. А великого магистра де Моле и приора Нормандии сожгли на костре.

В 1662 году в Париже появился первый общественный транспорт - восьмиместная карета, названная «омнибус», что означало - «для всех». Омнибус комбинировал функции извозчика и дилижанса: как извозчик, омнибус перевозил пассажиров в городе; как дилижанс, - был маршрутным транспортным средством, перевозящим большое количество пассажиров на дальние расстояния. Но монополизм омнибуса продлился недолго: уже в тридцатых годах 19 века в городах появились первые конки. В настоящее время в ряде европейских городов омнибусы выполняют функцию транспорта для туристов. А в городе Санта-Клара на Кубе омнибусы до сих пор используются как городской транспорт.

В 1813 году в США был запатентован аппарат для производства угольного газа.

В 1839 году китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны.

В 1850 году американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию «American Express».

В 1871 году центральный комитет Национальной гвардии опубликовал прокламацию о создании Парижской коммуны.

В 1891 году вступила в строй телефонная связь Лондон - Париж.

В 1892 году был учрежден приз для лучшей хоккейной команды - Кубок Стэнли. Он ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 см с массивным цилиндрическим основанием. Свое название он получил благодаря лорду Стэнли Престону – генералу-губернатору Канады, представителю королевы Великобритании в ее бывшем владении в период с 1888 по 1893 год. Так же, как и многие в то время, Лорд Стэнли был покорен доселе незнакомой игрой, чем-то напоминающей футбол. Он и придумал награждать лучшую хоккейную команду Канады специальным призом. С этой целью за 10 гиней в Лондоне, а некоторые источники утверждают, что в Шеффилде, был куплен кубок. Выглядел он следующим образом: на платформе из черного дерева водружалась серебряная чаша диаметром около 20 сантиметров, края которой опоясывали золотые линии. Позже на этой чаше хоккеисты-победители, завоевавшие Кубок Стэнли, стали гравировать свои имена. В результате свободного места на ней не осталось. Поэтому было решено добавить еще несколько серебряных ободов. В итоге самый престижный трофей в мировом хоккее увеличился в основании до 135 сантиметров, в высоте - до 90 сантиметров, а в весе - до 14,5 килограмма. Так он выглядит и сегодня. В 1964 году, чтобы чаша не развалилась на части от старости, было решено сделать ее дубликат. Ювелир Карл Петерсен выполнил кубок настолько искусно, что многие на протяжении нескольких лет и не подозревали, что это - копия. Кстати, именно петерсеновская чаша красуется теперь на Кубке, а чаша Лорда Стэнли спокойно лежит в хранилище Зала хоккейной славы в Торонто. Каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок, имеет право взять его домой на один день. Кстати, по иронии судьбы через 10 месяцев после того, как Стэнли придумал эту награду, его отозвали обратно в Англию. Он ни разу в жизни так и не увидел матчи за Кубок, названный в его честь.

В 1898 году немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.

В 1900 году был основан голландский футбольный клуб «Аякс».

В 1902 году в Милане впервые записался на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо.

В 1917 году в Киеве открылась первая украинская гимназия.

В 1921 году из-за драки пассажиров на борту китайского парохода «Хон Кох» он потерял управление и затонул, погибли более тысячи человек.

В 1924 году в США прошла премьера немого фильма «Багдадский вор» стоимостью 2 млн долларов.

В 1925 году огромный смерч пронесся по трем штатам США. Погибли 695, пострадали 2027 человек.

В 1931 году в США компания Schick начала производство первых электрических бритв. История бритвенных принадлежностей достаточно занятная. Примерно в 330 году до Рождества Христова греки и римляне переняли египетский метод бритья с помощью бронзовых скребков. Воины брили не только бороды, но и волосы на голове, чтобы враги не могли за них схватить. В целом, считается, что новаторами в области изобретения бритвенных приспособлений являются военные. Именно они в разное время творчески подходили к бритью: в перерывах между битвами воины развлекались, наводя глянец на щеках и подбородке, используя для этого все, что было под рукой, – саблю, секиру или нож. Тем не менее, количество раненых бойцов при неосторожном бритье постоянно росло. Решил эту проблему в начале 19 века отставной полковник Шик. Он изобрел бритвенный станок. Благодаря ему процесс бритья превратился в вполне безопасное занятие. А 18 марта 1931 года в США началось производство первых электрических бритв. В 1975 году Марсель Бик изобрел первую одноразовую бритву. Так процедура бритья стала быстрой, комфортной и безболезненной.

В 1965 году советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос.

В 1965 году каждый из музыкантов «Роллинг Стоунз» был оштрафован на 5 фунтов «за публичное справление малой нужды».

В 1988 году в ЮАР была изготовлена самая большая буханка хлеба в мире – ее вес составил 1,43 тонны.

Неофициальные праздники – День вещих снов и День ящиков, ящичков и коробочек.

Именины у Феодора, Адриана, Давида, Константина, Ивана, Марка, Ираиды, Кирилла и Николая.

19 марта

В четверг - Международный день клиента (International client's day). Впервые он отмечался 19 марта 2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг - привлечение новых и поощрение постоянных клиентов.

В этот день в 1474 году в Венеции был принят закон об охране изобретений - первый в мире закон об охране авторского права, в котором признавались «моральное право и исключительное право на использование автором своего изобретения в течение ограниченного периода времени». Стоит отметить, что именно в тот период в Венеции жил и творил Леонардо Да Винчи, творчеству которого мир обязан прообразами современных танков, скафандров, вертолетов и парашютов. Но великий художник и изобретатель, к сожалению, не смог воспользоваться преимуществами нового закона. Возможно, ученый боялся церкви, которая с большим подозрением относилась к любым новшествам. В средние века предшественниками авторского права были так называемые привилегии, которые присваивались монархом автору. Привилегии, как правило, распространялись на художественные литературные произведения. Но такая практика была достаточно редкой: многие ученые и люди искусства считали, что заявлять права на свои произведения было бессмысленно и греховно, поскольку их произведения не являются актом творения, а представляют собой лишь частицу божественного знания, выраженную посильным способом.

В 1514 году Тристан да Кунья привез Папе Римскому в подарок от португальского короля индийского слона. Его звали Анноне. Первое появление слона сильно впечатлило Папу Римского. Анноне шел по улицам Рима с красивой накидкой и серебряной башней на спине. Когда слон приблизился к толпе и Папе Льву Х, он сначала опустился на колени, покачал головой, после чего поднялся и трижды громко протрубил. Затем он набрал в хобот воды и распылил ее на окружающих, в том числе и Папу Римского, который счел поведение Анноне восхитительным. К сожалению, Анноне после прибытия в Рим прожил всего три года. За это время он успел стать любимцем итальянцев. Кстатим, вскоре за слоном ушел из жизни Лев Х, чья кончина, как ни странно, привлекла меньше внимания, нежели смерть его любимца.

В 1831 году произошло первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York (никакой связи со скандально известным ныне Bank of New York) 245 тысяч долларов - гигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось схватить, он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг и вернул большую часть похищенного.

В 1927 году в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.

В 1953 году впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскара».

В 1955 году в Масаде (Израиль) археологами были обнаружены останки дворца Ирода.

В 1958 году в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента.

В 1964 году руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.

Неофициальный праздник - День абсолютно невероятных детей.

Именины у Аркадия, Феодора, Максима, Константина и Елены.

20 марта

В пятницу - Международный день счастья, учрежденный ООН в 2012 году с целью признать важность счастья в жизни каждого человека и поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны - Бутана. Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны. И еще один факт - для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира, в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index).

Еще 20 марта по инициативе ООН празднуется День Земли. В календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую. Основателем Дня является известный американский общественный деятель Джон Мортон, который в 1840-х годах развернул кампанию по посадке деревьев и кустарников в рамках программы бережного отношения к окружающей среде. А став секретарем Территории Небраска, в 1872 году он предложил установить день, который будет посвящен озеленению. Так появился День дерева, который сразу же стал очень популярен. В течение первого Дня жители штата высадили около миллиона деревьев, и вскоре их инициатива переросла в общественное движение. Начиная с 1970 года, смысл праздника расширился до общей идеи охраны окружающей среды, и появилось новое название – День Земли, который стал общенациональным. В 1971 году ООН официально приняла этот праздник, и впоследствии он стал всемирным. По сложившейся традиции, ежегодно в рамках Дня Земли в подавляющем большинстве стран принято в течение одной минуты звонить в Колокол Мира, который является символом мирной жизни, дружбы и солидарности всех народов. Первый Колокол Мира был отлит в 1954 году в знак памяти о трагедии японских городов, переживших ядерную бомбардировку, и установлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он отлит из монет, собранных детьми всех континентов, в него также вплавлены ордена и медали, другие почетные знаки людей многих стран. Надпись на Колоколе гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем мире». Затем подобные колокола начали устанавливать и в других странах – Японии (1954), Германии, Польше, Турции (1989), Мексике (1990), Австралии (1992), Монголии (1993), Канаде (1996), Бразилии (1997), Аргентине (1998), Эквадоре (1999), Узбекистане (2003) и других странах. Есть у Дня Земли и свой флаг с изображением одной из первых фотографий нашей планеты из Космоса. Поэтому неслучайно, что этот праздник активно поддерживают космонавты.

Также 20 марта - Весеннее равноденствие - одно из уникальнейших явлений природы, суть которого сводится к тому, говоря языком науки, «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор». Говоря проще, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. В День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан - практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с этим явлением природы. День весеннего равноденствия особо почитался в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте Весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме. Когда Солнце переходит из северного полушария в южное, наступает осеннее равноденствие - 22 или 23 сентября.

20 марта - День французского языка, как и дни других языков Организации Объединенных Наций, отмечается ежегодно с 2010 года. Датой чествования французского языка было выбрано 20 марта, когда отмечается Международный день франкофонии. Франкофония - международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира. Объединяет 58 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 26 наблюдателей. В их число входят Украина и страны Балтии. Франкофония существует уже более сорока лет: 20 марта 1970 года в Нигере было подписано соглашении о создании межгосударственной организации франкоговорящих стран. Французский язык входит в число шести «рабочих» языков ООН, а также является официальным языком большого числа международных организаций. Число изъясняющихся на нем достигает 200 миллионов человек.

В пятницу - Международный день без мяса, отмечаемый с 1985 года. В некоторых странах праздник получил мощную государственную поддержку: например, в Шри-Ланке представители властей настоятельно рекомендуют владельцам супермаркетов воздержаться от мясных продуктов. Согласно статистике, человечество ежегодно убивает более 60 миллиардов животных (без учета рыб, членистоногих и моллюсков) с целью употребления их в пищу. В то же время, около миллиарда людей на планете голодают и испытывают нехватку чистой питьевой воды. А для производства одного килограмма мяса необходимо более 10 килограммов зерна и свыше 15 литров воды. С учетом мирового объема производства мяса, того количества зерновых, которое используется для этого, хватило бы, чтобы прокормить всех голодающих жителей планеты. В мире отмечаются еще два схожих праздника. 1 октября считается Всемирным днем вегетарианства, а 1 ноября, в годовщину создания «Веганского общества», празднуется Международный день вегана.

В 321 году римский император Константин I Великий повелел праздновать воскресный день (по древнеславянски «неделя»).

В 1792 году Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины. Уже через год с ее помощью был казнен Людовик XVI. Долгое время казнь исполнялась только публично. В приговоре говорилось, что осужденному отсекут голову на публичном месте во имя французского народа. Соблюдались и средневековые ритуалы: в последнее утро осужденному объявляли: «Мужайтесь! Час искупления настал», после чего спрашивали, не угодно ли ему папиросу, рюмку рома. Долгое время бытовало мнение, будто отрубленная голова видит происходящее на протяжении примерно десяти секунд. Именно поэтому голову казненного человека поднимали, чтобы он мог перед смертью увидеть смеющуюся над ним толпу. Гильотина не была отменена последующим строем ввиду чрезвычайного ее удобства. Этот вид казни применялся во Франции до 1977 года. Считалось, что гильотина является гораздо более гуманным способом казни, чем другие виды, распространенные в то время: гильотина обеспечивала мгновенную смерть даже при минимальной квалификации палача. К тому же, данный вид казни применялся ко всем без исключения слоям населения, а это подчеркивало равенство граждан перед законом. 17 июня 1939 года, в 4 часа 50 минут в Версале на бульваре отсекли голову Евгению Вейдману, убившему семь человек. Это была последняя публичная казнь во Франции: из-за непристойного волнения толпы и скандалов с прессой было велено впредь устраивать казни в условиях тюрьмы. Последняя казнь через отсечение головы гильотиной состоялась в Марселе в период правления Жискар д’Эстена. Казненного арабского происхождения звали Хамида Джандуби. Это была последняя казнь не только во Франции, но и во всей Западной Европе.

В 1854 году в США была основана Республиканская партия.

В 1921 году в Канзас-сити был выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

В 1991 году 4-летний сын Эрика Клэптона Конор погиб в Нью-Йорке, выпав из окна квартиры матери, расположенной на 53-м этаже. Памяти сына музыкант посвятил песню Tears in Heaven. Эрик Клэптон - британский рок-музыкант, командор ордена Британской империи, в 1960-е годы играл с блюз-роковыми группами John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Cream. Его музыкальный стиль со временем менялся, но он всегда держался блюзовых корней.

В 1995 году синкретическая экстремистская секта «Аум Синрике» организовала зариновую атаку в токийском метро. В результате пяти скоординированных атак погибли 13 человек и пострадали около 6 тысяч.

Неофициальные праздники - Всемирный день сна, Всемирный день лягушки, Всемирный день воробья, Международный день астрологии, Всемирный день здоровья полости рта, Всемирный день театра для детей и молодежи и Всемирный день сторителлинга.

Именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Емелиана, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины и Николая.

21 марта

В субботу - Международный день кукольника, или Международный день театра кукол. Идея проведения этого праздника принадлежит известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA) в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение. Но только через два года, на заседании Международного Совета UNIMA, дата празднования была определена.

Еще 21 марта - Всемирный день поэзии, учрежденный в 1999 году ЮНЕСКО. Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Их автор - поэтесса-жрица Эн-хеду-ана, про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана).

Также в субботу - Международный день Навруз, отмечаемый с 2010 года. С предложением ввести новую дату в календарь ООН выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. 23 февраля Генеральная ассамблея приняла инициативу этих стран и закрепила за 21 марта международный праздник – День Навруз. Слово Навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Наурыз), означает новый день, его написание и произношение может варьироваться в зависимости от страны. Навруз - день весеннего равноденствия, праздник первого дня весны и обновления природы. ООН считает, что День способствует продвижению ценностей мира, а также примирению и добрососедству.

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, учрежденный ООН в 1966 году. Дата неслучайная - В этот день в 1960 году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле (Южная Африка) мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна, учрежденный ООН и отмечаемый с 2012 года. Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, распространенной во всех регионах мира и часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья. Каждый год примерно от 3000 до 5000 детей рождаются с этим хромосомным расстройством, только в США насчитывается порядка 250 тысяч семей, в которых есть больной синдромом Дауна. Дата 21 марта была выбрана не случайно - у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца. Английский врач Джон Лэнгдон Даун в 1862 году первым описал синдром, получивший впоследствии его имя, как форму психического заболевания. Связь между происхождением врожденного синдрома и количеством хромосом выявил в 1959 году французский генетик Жером Лежен. Интересно, что первооткрыватель синдрома называл его «монголизмом». Этот термин возник вследствие того, что лицо человека, страдающего синдромом Дауна, напоминает лицо представителя монголоидной расы. Однако Всемирная организация здравоохранения отменила это название в 1965 году после обращения специалистов из Монголии. Возможно, и нынешнее название синдрома будет изменено на какое-нибудь другое. Национальный институт здравоохранения США уже рекомендовал устранить притяжательную форму в названии синдрома, аргументируя пожелание тем, что сам доктор Даун этим расстройством не страдал.

21 марта отмечается Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов, который был учрежден в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН. Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества. В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн кв. км (это около трети площади суши), из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям. Но с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектара девственного леса. Прежде всего это связано с ростом численности населения и преобразованием лесных территорий для различных человеческих нужд. По экспертным оценкам, за последние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн кв. км лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, незаконной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых-вредителей, болезней и других причин. А ведь сокращение площади лесных массивов ведет к непоправимым негативным процессам, имеющим глобальное значение для всей природы и жизнедеятельности человека.

В 1846 году бельгийский мастер духовых инструментов Адольф Сакс запатентовал саксофон.

В 1908 году Анри Фарман стал первым в Европе пассажиром аэроплана, которым управлял Леон Делагранж.

В 1910 году в Одессе прошли первые публичные полеты летчика М. Ефимова на «Фармане-IV».

В 1922 году в Лондоне был открыт вокзал Ватерлоо.

В 1923 году в Париже некий доктор Роже выступил с заявлением, что курение полезно для здоровья, так как никотин обладает антибактериальными свойствами.

В 1924 году 24-летний физик Вольфганг Паули опубликовал статью, в которой сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.

В 1925 году в американском штате Теннесси был принят закон, запрещавший во всех учебных заведениях преподавание эволюционной теории Дарвина, как противоречащей библейскому толкованию происхождения человека.

В 1981 году в США был зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.

В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер».

21 марта 2014 года представители Украины и Евросоюза подписали политический блок Соглашения об ассоциации с ЕС, ту часть документа, которая касается политического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения.

Неофициальные праздники - День песен на крыше, Международный день свободы образования и Всемирный день квилтинга.

Именины у Афанасия, Лазаря, Феодорита, Ивана и Владимира

22 марта

В воскресенье - Всемирный день водных ресурсов, учрежденный ООН в 1993 году. Государства были призваны посвятить День водных ресурсов осуществлению рекомендаций ООН и проведению конкретных действий на национальном уровне.

Еще 22 марта – День Балтийского моря, учрежденный в 1986 году на заседании Хельсинкской Конвенции. А дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама конвенция, и еще потому, что в этот день отмечается важная экологическая дата - Всемирный день водных ресурсов.

Также в воскресенье - Международный день таксиста. Именно 22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали их «таксиметр» - от французского «такс» («плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а водителей - таксистами. Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который мы считаем традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation. Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Естественно, такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, и позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все транспортные компании. Со временем желтый станет классическим цветом такси для всего мира. Еще одним узнаваемым символом такси стал рисунок в виде шашечек. Согласно одной из версий, первый шашечный узор появился в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики. Он должен был привлекать внимание клиентов и подталкивать их к мысли о быстроте передвижения.

В 1633 году Галилей коленопреклоненно отрекся от своих научных изысканий на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. На следующий день Папа в порядке помилования заменит Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот сможет вернуться на виллу Медичи. Там он жил в строжайшем уединении.

В 1675 году король Англии Карл II основал Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета. До этого времени и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце XIX века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.

В 1772 году рабство объявляется в Англии вне закона.

В 1841 году в США было запатентовано производство крахмала.

В 1874 году в США впервые в мире была проведена игра в большой теннис. Она состоялась на площадках клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде. Буквально за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры. Название теннис (англ. tennis) произошло от французского tenez, повелительной формы глагола tenir, «держать». Этим выкриком игрок в реал-теннис предупреждал соперника, что он собирается подавать. Ракетка (англ. racquet) происходит от французского raquette, которое, в свою очередь, произошло от арабского rakhat, означающего «ладонь». Система счета в геймах «15», «30», «40» произошла от французских quinze, trente, quarante, что представляет созвучную последовательность.

В 1882 году Конгресс США запретил многоженство.

В 1888 году собравшиеся в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали Английскую футбольную лигу.

В 1894 году была проведена первая хоккейная игра за Кубок Стэнли: «Монреаль» выиграл у «Оттавы» 3:1.

В 1895 году в Париже состоялась первая в истории публичная демонстрация кинофильма. Это был фильм братьев Люмьер «Выход рабочих с фабрики». На белом экране специально приглашенные зрители увидели рабочих, выходящих с фабрики братьев Люмьер. Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». А днем рождения кино станут считать 28 декабря того же 1895 года. В тот день в парижском кафе на Бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Фильм заставил зрителей вскочить с мест от страха… Еще бы, ведь на них двигался поезд!

В 1904 году в лондонской газете «Иллюстрейтед Миррор» впервые в мире публикуется цветная фотография.

В 1945 году в Каире была основана Лига арабских государств. В ее состав первоначально вошли Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Трансиордания (ныне Иордания), Саудовская Аравия и Йемен.

В 1989 году в испытательном полете самолета Ан-225 «Мрия» было установлено 109 мировых рекордов.

В 1995 году космонавт Валерий Поляков возвращается на Землю, установив мировой рекорд пребывания в космосе - 437 суток и 18 часов.

Неофициальные праздники - День водохлебов и День Лиги арабских государств.

Именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Ивана и Натальи.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная