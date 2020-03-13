Один дома. Чем занять детей во время карантина

Решение правительства ввести трехнедельный карантин в учебных заведениях с 12 марта вызвало волну негодования взрослого населения Украины. Работающие родители недоумевают, что делать с отпрысками, если ни бабушек, ни пожилых соседей, готовых за ними присмотреть, рядом нет. На волне ажиотажа, в соцсетях появляется все больше объявлений о желающих подработать няней в первую половину будних дней, но глобально ситуация понятней не становится.

Читайте такжеКарантин в Киеве: отмененные концерты, закрытые кинозалы и театры – полный списокВ многоквартирном доме психолога Светланы Ройз проблему «не с кем оставить» намерены решать коллективно. Мамы с детьми думают объединяться, и по очереди собирать у себя по два-три ребенка. Чтобы хоть немного снять нагрузку и дать возможность включаться в работу другим. Подобные инициативы в Киеве не единичные.

Киевлянка Валерия Немыкина (дочке 2,6) и работающие родители других детей из детского сада, куда ходит ее ребенок, уже организовались в небольшую инициативную группу. В их саду многие могут лишь частично прерывать работу, не имея возможности быть с ребенком постоянно. Поэтому решили объединиться, чтобы в критических ситуациях было с кем оставить детвору (конечно, при условии, что все здоровы и готовы занять чужих детей).

«Сейчас еще только вырабатываем схему. Но пятницу я с мужем проведу со своей дочерью и ее подругой-сверстницей из садика. Они хорошо знакомы, я могу занять и накормить двоих детей, пока другая мама закроет рабочие и личные вопросы. На следующей неделе поменяемся и увидим, как пойдет», – рассказывает девушка.

Подводные камни учебного процесса во время карантина

Будут ли школьники учиться дистанционно, отменят ли весенние каникулы, будет ли отработка пропущенного материала летом? Эти вопросы занимают родительские умы не меньше.

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины говорят, что рекомендательное письмо от ведомства [о введении карантина] было отправлено на все учебные заведения. Но на местах за учебный процесс отвечают органы местного самоуправления. «Как именно будет организован учебный процесс во время карантина, когда сделают каникулы, когда будут отработки – это решается на местах учредителями учебных заведений – органами местного самоуправления», – уточняют в пресс-службе МОН.

Чтобы провести карантин с пользой, не превратив его во внеочередные каникулы, платформа бесплатных онлайн-курсов Prometheus призывает учителей, родителей, школьников обратить внимание на учебу в интернете. Например, на их платформе более ста курсов доступны онлайн.

К примеру, школьникам будет полезен курс «Украинский язык и литература. Подготовка к ВНО», призванный помочь поступающим углубить и закрепить знания. Курс «История Украины. Полный курс подготовки к ВНО» охватывает историю Украины от заселения территории к событиям современности. Курс «Математика. Подготовка к ВНО» – призван закрепить знания по базовому школьному курсу математики.

По мнению соосновательницы ГО «Смарт Освіта» Иванны Коберник, успех дистанционного обучения во время карантина зависит от готовности каждой конкретной школы и учителя перестроить работу. Например, организовать дистанционные онлайн-консультации учителей. Подобрать или разработать задания для самостоятельного изучения, используя бесплатные платформы Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro и др.

«Знаю школы, которые практикуют уроки по Skype. Дня них необходим premium пакет Skype со связью хорошего качества, который позволяет подключать до тридцати человек. Это неплохой переходный этап для учителей, привыкших к фронтальной работе», – считает Коберник.

Эксперт убеждена: если ранее школа работала через онлайн-платформы, то сможет организовать работу учителя, предоставить инструкции родителям и детям по самостоятельной работе дома. Ведь, чтобы справиться с дистанционным обучением, нужен опыт, гибкость и доступ к хорошему интернету у детей и учителей.

«Просто написать в вайбере: «Прочитать параграфы 7-9 и ответить на вопросы, выполнить упражнение 5-10», – это не дистанционное обучение. Дать детям весь материал на самостоятельную проработку – также не дистанционное обучение», – отмечает она.

Впрочем, по мнению Коберник, надежды на то, что государственная система быстро перестроится и приспособится к новым вызовам, немного: «Советую родителям включать план индивидуального спасения детей. Помогут ФБ-группы родителей, чьи дети уже на дистанционной или домашней форме обучения. Там есть и обсуждения лучших материалов, платформ, форм работы, контакты репетиторов. Но берегите учителей, которые покажут способность полноценно работать в дистанционном режиме – за ними будущее».

Психологическое здоровье и досуг

Психолог Светлана Ройз убеждена: важно объяснить детям причины карантина. Что происходит и почему. «Меня знакомый ребенок спросил: «Тетя Света, это нас наказали? Все дети плохо себя вели? Мама не знает, куда меня деть». Мы не предполагаем, что себе придумывают и «доваривают» дети. Но, чем больше информации ребенок получает от родителей, тем меньше испытывает тревоги», – рассказывает Ройз.

«Например, можно сказать ребенку так: «Сейчас люди в разных странах заболели. Помнишь, когда мы болели, чтобы не заразить других и быстрее восстановиться, оставались дома. Даже не ходили ни к кому на день рождения и в кино. Чтобы вирус не распространялся, чтобы люди меньше болели, особенно, чтобы не болели дети – приняли решение закрыть на время школы и садики. Чтобы о вас позаботиться. Мы в безопасности. Ты будешь дома, и мы придумаем, чем заниматься эти дни», – объясняет она.

В соцсетях активно обсуждают варианты, как занять скучающего в карантине ребенка настольными играми, мультфильмами и чтением книг. Но следует обратить внимание: дети в любом возрасте должны двигаться. Ведь это - залог их физического и психического здоровья.

По словам wellness-коуча и семейного доктора Алены Абраменко, норма ежедневной физической активности для детей – 30-60 минут. Необходима утренняя гимнастика и семейные прогулки на свежем воздухе (никаких прогулок с друзьями и знакомыми). Также эксперт советует избегать детских площадок и других мест скопления людей.

«При возможности, приобщайте детей к онлайн-занятиям йогой и фитнесом. Это также способствует улучшению самодисциплины и здоровья. Играйте в подвижные игры (твистер, прятки) и развивающие игры. Обязательно контролируйте время пребывания с гаджетами, ведь это большая нагрузка для глаз. Выделяйте достаточно времени на сон – один из залогов хорошего самочувствия и повышения иммунитета», – говорит Абраменко.

Эксперт советует родителям учить детей правилам личной гигиены на собственном примере (как мыть руки, как обрабатывать антисептиком, пользоваться одноразовыми салфетками для очистки носа, правильно закрывать нос и рот во время чихания или кашля (в локоть)). Самых маленьких детишек можно обучать, используя игрушки.

«Также можно ставить для своих детей задачи на день. Например, создать видео или нарисовать рисунок, придумать кроссворд на тему здоровья, организовать квест для семьи на тему, как себя защитить. Ориентируйтесь на интерес ребенка, направляя его на получение больших знаний о здоровье и личной защите», – советует Алена Абраменко.

Кроме того, по мнению эксперта, стоит привлекать детей к приготовлению полезных блюд и влажной уборке дома: «Разберите обязанности между членами семьи. Это будет способствовать более эффективной дезинфекции».

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Одной правильной формулы для работающих родителей во время карантина, увы, не существует. Кому-то с ребенком смогут помочь бабушки и подруги, кто-то будет работать на удаленке или возьмет отпуск. Многим все равно придется брать чадо с собой на работу. Кстати, кое-где начальство идет навстречу сотрудникам-родителям. Так, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в их ведомстве выделят отдельное помещение для детей тех, кто в период карантина в детсадах и школах не может оставить ребенка дома.

Однако, читая сообщения в соцсетях, понимаешь, что в типичных госструктурах подобной лояльности от работодателей украинцы не ждут. Как и в большинстве других случаев, во время карантина в нашей стране каждый должен решать свои проблемы сам. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Ирина Шевченко