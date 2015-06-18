Журналисты 1+1 медиа, собственник и менеджмент подтвердили базовые принципы редакционной политики

На встрече обсуждались информационные вызовы последнего времени, связанные с политическими и экономическими событиями в стране. Участники встречи еще раз подтвердили, что работа редакций всех активов группы строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости.

«Такой диалог с собственником происходит в постоянном режиме. Для нашего коллектива крайне важно понимать, что мы продолжаем наши отношения на базовых принципах: если факты и события имели место и они представляют общественный интерес - они освещаются, при изложении чьей-то позиции информация подается сбалансированно, все факты проверяются – и это нормальная европейская практика, именно поэтому мы строим свою работу на таких принципах» - прокомментировал Александр Ткаченко, генеральный директор Группы 1+1 медиа.

«Процесс обсуждения проблемных вопросов и достигнутые договоренности являются признаком демократизации взаимоотношений между собственником, менеджментом и журналистским коллективом», - отметила Мария Васильева, журналист ТСН.

О результатах встречи также рассказал креативный продюсер и ведущий программы «Гроші» на 1+1 Александр Дубинский: «Для меня и моих коллег из Департамента журналистских расследований возможность показывать то, что интересно зрителю и при этом говорить правду - одно из главных условий нашей работы на телеканале. Для меня важно, что господин Коломойский понимает эти ценности и разделяет их».

Игорь Коломойский, собственник 1+1 медиа прокомментировал встречу: «Для меня крайне важно подтвердить свою приверженность принципам свободы слова, особенно в стране, которая выбрала европейский путь развития. Конечно, хотелось бы, чтобы наш случай был не единичным, а стал повсеместной практикой».