Аваков: один из подозреваемых в убийстве Бузины служил в спецроте МВД "Гарпун"
12:15, 18 июня 2015Общество
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Один из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины служил в спецроте МВД "Гарпун".
Аваков рассказал подробности о подозреваемых в убийстве Бузины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Как сообщал УНИАН, ранее министр назвал имена возможных убийц журналиста Олеся Бузины.
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