Аваков: один из подозреваемых в убийстве Бузины служил в спецроте МВД "Гарпун"

Один из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины служил в спецроте МВД "Гарпун".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сказал министр внутренних дел Арсен Аваков. Читайте такжеАваков: Прямо сейчас происходит задержание еще одного подозреваемого в убийстве Бузины Как сообщал УНИАН, ранее министр назвал имена возможных убийц журналиста Олеся Бузины.

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