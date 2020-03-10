Министр юстиции проверил колонию в Харькове, где осужденные жаловались на пытки (фото, видео)

Чиновник посетил харьковский СИЗО. Увиденное там Малюська описал как "бедновато, но без провалов".

Министр юстиции Денис Малюська посетил в Харькове Алексеевскую колонию №25.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, визит не был анонсирован и носил внезапный характер.

"Камеры", которым позавидуют санатории; зимний сад с искусственным водоемом, с рыбками и ракушками; свиньи, которым во время "часа сна" включают классическую музыку, дисциплинарный изолятор, как сказочный домик и многое другое, - написал министр. - Учреждение - лакомый кусок для многих, и ее периодически лихорадит. Последние обвинения (и, похоже, что не беспочвенные) - в пытках заключенных. Все ключевые фигуранты уволены, продолжается уголовное производство. С пострадавшими пообщался. Дело на контроле Минюста".

Кроме того, чиновник посетил харьковский СИЗО. Увиденное там Малюська описал как "бедновато, но без провалов".

Напомним, ранее правозащитники заявили о масштабных нарушениях в Алексеевской колонии №25. К ним поступило около 20 заявлений от заключенных. В частности, осужденные жаловались на избиения, изнасилования, пытки и связывание. Кроме того, заявители сообщили, что их заставляют работать сверхурочно.

По данным фактам в ОГП открыли три уголовных производства по статьям 127 ("пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц"), 172 ("нарушение законодательства о труде") и 365 ("превышение власти или служебных полномочий") УК Украины.