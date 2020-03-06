ТСН.Тиждень расскажет об ошибках украинок, которые после развода с мужьями-иностранцами теряют своих детей

Журналисты пообщались с несколькими героинями таких историй.

Выходя замуж за иностранца, украинки часто не принимают во внимание истории с несчастливым концом, когда после развода дети остаются с отцом, а не с матерью. ТСН.Тиждень узнал, какие ошибки делают женщины и расскажет, как их избежать.

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Судебная практика свидетельствует, что почти ежемесячно одного-двух детей отбирают у украинских мам и высылают родителям-иностранцам. Журналисты ТСН.Тиждень пообщались с несколькими героинями таких историй.

«Мы хотели понять, почему Фемида становится на сторону мужчин-иностранцев. Причем, даже тогда, когда есть доказательства, что отец ребенка издевался не только над женой, но и над малышом», - рассказала корреспондент ТСН.Тиждень Нина Грушецкая.

В воскресенье, 8 марта, в 19:30 ТСН.Тиждень расскажет, почему сказка про заморского принца не всегда имеет счастливый конец, какие именно ошибки сделали украинки, которые не смогли отстоять своих детей в судах, и на что следует обратить внимание, чтобы избежать такой участи.