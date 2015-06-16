Украина попросит иностранных экспертов оценить негативные последствия от пожара на нефтебазе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в.и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня мы обратились ко Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы они нам предоставили экспертно-техническую помощь, чтобы мы могли ретроспективно провести комплексный анализ и оценку риска как для жизни и здоровья граждан, так и для экологии вследствие этого пожара. И уже по результатам этой оценки уже можно было планировать соответствующие меры, если будет выявлено, что такой риск будет», - сказал Протас.

По его словам, ожидается получить такую комплексную оценку в течение месяца.

«И мы планируем приобщить финских экспертов, поскольку для Финляндии характерны частые пожары и у них есть соответствующие методики, позволяющие комплексно проводить оценку. Поэтому мы совместно со всеми заинтересованными министерствами, центральными органами исполнительной власти, международными экспертами эту оценку проведем, используя наши исходные данные. Я думаю, что в ближайшее время, в течение месяца, такая работа будет проведена», - отметил он.

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Вместе с тем, Протас уверил, что сейчас СЭС не видит никакой угрозы для жизни людей от этого пожара.

По его словам, комплексный мониторинг СЭС показал, что в ягодах и других плодах, которые выращивают жители населенных пунктов вокруг места пожара, а также в почве той местности - тяжелые металлы и канцерогенные вещества не обнаружены; в образцах поверхностных водоемов и колодцев следы нефтепродуктов отсутствуют.

Исследуются сейчас более 10 населенных пунктов, которые возле нефтебазы - на расстоянии от 1 до 4 км. Работают 6 мобильных бригад СЭС, а также развернуто 25 точек наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха.

Кроме того, добавил Протас, для объективной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха была привлечена мобильная передвижная экологическая лаборатория Института гигиены и медицинской экологии НАНУ, которая оснащена современным зарубежным оборудованием, позволяющим определять основные токсичные вещества, которые связаны с продуктами горения.

«Результаты мониторинга показали, что превышений предельно допустимых концентраций токсических, химических элементов, являющихся продуктами горения, на территории населенных пунктов, расположенных рядом с нефтебазой, не было установлено. Мониторинг осуществляется и по сегодняшний день, в том числе в выходные дни, три раза в сутки», - заявил Протас.

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По его объяснениям, «облако» от пожара было четко сконцентрировано и оно перемещалось в зависимости от направления ветра, поэтому общего загрязнения атмосферного воздуха не было.

Относительно сажи, покрывающей овощи в зоне происшествия, поверхность земли, Протас отметил, что их достаточно помыть и можно употреблять.

«Сказать, что это смертельно и нельзя употреблять. Безусловно психологический фактор срабатывает и люди начинают беспокоиться... Но после мытья этих ягод и плодов, желательно в идеале это делать мыльным раствором, их можно употреблять в пищу».