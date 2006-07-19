Черновецкий не хочет заниматься проблемами ”буржуйской сволочи”

Строительство жилья для обманутых инвесторов «Элита-Центр» не начнется, пока Киевской городской госадминистрации не будут предоставлены подтвержденные Министерством внутренних дел Украины списки пострадавших от аферы «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания комиссии КГГА по «Элита-Центр» заявил киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день следствием установлен ряд фактов мошенничества, когда люди за 100 долларов покупали платежные документы, подтверждающие, что они инвестировали деньги в строительство жилья компанией «Элита-Центр».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, что следствие должно четко определить, какую квартиру приобретал потерпевший – одно-, двух- или трехкомнатную.

Мэр еще раз подчеркнул, что киевские власти будут заниматься проблемами обманутых инвесторов «Элита-Центр» только в том случае, если эти люди приобретали квартиру для себя, а не на перепродажу. «Состоятельные инвесторы должны помнить, что инвестиции - это всегда риск, а тем, кто действительно вложил последнее и остался без квартиры, мы будем помогать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и добавил: «Я не буду заниматься проблемами всякой буржуйской сволочи».

В свою очередь представитель МВД, присутствовавший на заседании, сообщил, что следствие по делу аферы «Элита-Центр» рассчитывает к сентябрю подготовить достоверные списки потерпевших.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что строительство жилья для обманутых инвесторов «Элита-Центр» займет, по предварительной оценке, 3-4 года. «Необходимо около 1 млн. кв. м., что касается формулы, по которой будет предоставляться компенсационное жилье, то она остается прежней – метр за метр», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Выделенные под строительство земельные участки, по его словам, закреплены за Киевским инвестиционным агентством, которое определено как генеральный подрядчик жилья для пострадавших от аферы «Элита-Центр».

В ходе заседания комиссии обсуждался вопрос распределения среди обманутых вкладчиков 10 квартир, выделенных КГГА для нуждающихся во временном жилье.

Заместитель городского головы Виталий ЖУРАВСКИЙ высказал мнение, что распределением этих квартир среди пострадавших должна заниматься инициативная группа обманутых инвесторов «Элита-Центр».

В свою очередь представители инвесторов считают, что данный вопрос, как относящийся к социальным, должен решаться горадминистрацией.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, которые были получены мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.