В БРСМ отрицают причастность экс-заместителя Яремы к компании

«Даниленко не может иметь никакого отношения к нашей компании, поскольку мы против него выходили с митингом», – сказал Мельничук в комментарии "Радио свобода".

Также Мельничук опроверг любую деятельность экс-заместителя генпрокурора как такую, которая может быть названа незаконной, поскольку компания может предоставить все документы, удостоверяющие легальность всех процедур по ввозу или покупке нефтепродуктов.

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«Как он (Даниленко – ред.) мог крышевать какую-то деятельность, скажем, преступную, если мы можем предоставить все документы о завозе на территорию Украины нефтепродуктов, о покупке у компаний, которые завозят эти нефтепродукты сюда, и относительно всех уплаченных активов», – сказал Мельничук.

Ранее экс-заместитель генерального прокурора Анатолий Даниленко выступил на нескольких телеканалах с заявлениями, что он отрицает причастность к нефтебазе в Киевской области. Даниленко заявил, что ни он сам, ни его семья никогда не имели отношения к этой компании и вообще к нефтяному бизнесу или заправкам, и он готов в любой момент дать такие показания в Генпрокуратуре.

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ вызывает на допрос скандального экс-заместителя Яремы по делу об экоциде.