В Мариуполе открыли памятник погибшим бойцам во время освобождения города

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, присутствующие почтили минутой молчания погибших в зоне проведения АТО сотрудников милиции, бойцов Нацгвардии и Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеГод назад Мариуполь освободили от боевиков. Геращенко рассказал подробности операцииНа торжественном митинге, посвященном Дню освобождения Мариуполя, Александр Турчинов подчеркнул, что главной задачей, поставленной военным во время освобождения города, "было не допустить, чтобы ни один из гражданских не пострадал во время операции".

"Рискуя жизнью, наши герои достойно выполнили эту задачу. Сегодня Мариуполь является примером стойкости и несгибаемости, и вдохновляет на освобождение от оккупантов всей нашей земли", - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что символичным является то, что сегодня центральную площадь города, которая носила имя "большевистского тирана, переименовали в площадь Свободы". "И именно на этой площади Свободы мы будем праздновать освобождение всей нашей земли", - подытожил Александр Турчинов.

В пресс-службе отметили, что сразу после торжественного митинга и общения с жителями города, секретарь СНБО поехал на передний край сектора, где наиболее активно происходит военное противостояние.