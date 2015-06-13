Аваков и Турчинов прибыли с проверкой в Мариуполь на годовщину освобождения
14:09, 13 июня 2015Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым прибыли в Мариуполь с инспекционной проверкой.
Аваков и Турчинов проводят инспекцию в Мариуполе \ Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в департаменте коммуникаций МВД.
Читайте такжеЖителей Мариуполя просят максимально экономить газ"Мы приехали сюда проинспектировать передовую, но поскольку наш приезд совпал с такой знаменательной датой не только для Мариуполя, но и для всей Украины - днем освобождения Мариуполя от "ДНР", мы решили принять участие в праздничных мероприятиях", - сказал Арсен Аваков.
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