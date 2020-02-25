В оккупированной Ялте отметили день рождения Леси Украинки (фото)

Сегодня исполняется 149 лет со дня рождения Леси Украинки.

В Ялте у памятника украинской поэтессе Лесе Украинке возложили цветы в честь ее 149-летия.

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Как сообщает Крым.Реалии, почтить память поэтессы пришли работники историко-литературного музея Ялты, преподаватели украинского языка и ялтинские школьники, изучающие украинский язык.

Учащиеся школы № 9 прочли отрывки из произведений Леси Украинки и возложили цветы к памятнику писательницы. После чего для них провели экскурсию по экспозиции ялтинского дома-музея писательницы.

В апреле 2019 года в Евпатории сообщили о повреждении памятной доски украинской поэтессы Леси Украинки.

Сегодня, 25 февраля – день рождения украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки.

Почти три года из отведенных ей судьбой 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Она посвятила этому краю циклы стихотворений «Кримські спогади» (Крымские воспоминания) и «Кримські відгуки» (Крымские отзвуки).

Леся Украинка - 149 лет со дня рождения: видео