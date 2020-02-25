Реконструированный канализационный коллектор на левом берегу Киева запустят в следующем году

Шлихтеровский канализационный коллектор - один из старейших коллекторов левобережной части Киева. Коллектор обеспечивает водоотвод жилых массивов Левобережный, Русановка и Березняки.

Реконструированный Шлихтеровский канализационный коллектор на левом берегу столицы запустят в следующем году.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работ по реконструкции коллектора, сообщили в пресс-службе городского головы.

По словам Кличко, Шлихтеровский канализационный коллектор - один из старейших коллекторов левобережной части Киева. Его ввели в эксплуатацию 55 лет назад. Он обеспечивает водоотвод жилых массивов Левобережный, Русановка и Березняки.

После завершения работ коллектор будет обслуживать дома, в которых проживает около 100 тысяч человек. Также обновление коллектора позволит повысить надежность транспортировки сточной воды, обезопасит прилегающую территорию от возможных техногенных последствий.

"Часть подготовительных работ здесь провели. Уже заменили участок протяженностью около одного километра. И вскоре приступят к основной части реконструкции. В 2021 году мы планируем запустить в эксплуатацию абсолютно новый коллектор. Новые комуницации имеют антикоррозионную защиту и должны служить, по словам специалистов, около 100 лет", - добавил Кличко.

Общая протяженность коллектора после завершения всех работ составит 4 тыс. 279 метров. Общая стоимость работ - более 600 млн грн. В настоящее время город уже выделил почти 150 млн.

В пресс-службе напомнили, что в 2017 году в столице ввели в эксплуатацию новую нитку главного канализационного коллектора. Старый коллектор еще в 1999 году был признан аварийным и давно нуждался в капитальном ремонте. Дальнейшая его эксплуатация могла вызвать масштабную экологическую катастрофу не только в столице, но и в масштабах всей страны.

Всего в столице более 10 тысяч километров сетей - тепловых, водопроводных, канализационных и газовых, и более половины из них нужно заменить. В этом году планируют обновить 150 км теплосетей.