Убийство Гандзюк: суд Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого Левина

Суд также принял решение арестовать Левина, чтобы обеспечить его фактическую передачу украинским правоохранителям.

Суд города Бургас (Болгария) разрешил экстрадицию в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на болгарские СМИ.

Читайте такжеСуд оставил под стражей фигуранта дела Гандзюк Игоря Павловского – адвокат

«Нет никаких причин или доказательств, которые бы подтверждали, что это лицо в Украине будет подвергнуто насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению или его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются», - говорится в решении судей.

Суд также принял решение арестовать Левина, чтобы обеспечить его фактическую передачу украинским правоохранителям.

Заместитель Генпрокурора Виктор Трепак информацию подтвердил, но подчеркнул, что это только первая инстанция: у задержанного есть право обжаловать решение, апелляцию рассмотрят в течение 7 дней с момента ее подачи.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года.

За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены.

Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы.

Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

27 января Левина арестовали на 40 дней решением суда в болгарском Бургасе.