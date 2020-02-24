Лишь 16% украинцев считают обвинения в деле об убийстве Шеремета обоснованными - опрос

У 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

Лишь 16% украинцев считают обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета обоснованными.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

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«Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными (6% ˗ вполне обоснованными, 10% ˗ скорее обоснованными)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными. 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии «Оппозиционная платформа ˗ За жизнь» (32%), тогда как 26% из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными. Среди сторонников партии «Слуга народа» ˗ соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО «Батькивщина» ˗ соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников партии «Европейская солидарность» ˗ соответственно 7% и 72,5%.

*** Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна («Пума») и Владислав («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, вместе с ним закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд арестовал, Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.