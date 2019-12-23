Дело Шеремета: полиция нашла новые улики против Антоненко

По данным экспертизы, в подрыве авто Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Антоненко мине.

По данным экспертизы, в подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у одного из подозреваемых Андрея Антоненко мине.

Об этом Национальная полиция Украины сообщает на своей странице в Facebook.

«Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины», - говорится в заметке.

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При этом отмечается, что, «согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50».

В полиции также отметили, что в корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена.

«Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто Шеремета», - отметили в НПУ.

Кроме того, сообщается, что на корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

«Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний», - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года на брифинге в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугар и супружескую пару добровольцев Инны («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугар. Кузьменко и Антоненко избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугар - круглосуточного домашнего ареста.

18 декабря в полиции заявили, что перед обыском в квартире Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.

В полиции добавили, что 13 декабря следователи при обыске в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

«Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала», - сообщали в полиции.