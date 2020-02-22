Аваков рассказал, скольким из задержанных в Новых Санжарах готовят подозрения

Шесть человек в ближайшие дни получат подозрение с предложением суду о прямом аресте.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из 24 задержанных во время протестов в Новых Санжарах против эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев по шести уже готовят подозрения.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передаетГромадське.

Министр уточнил, что правоохранители задержали 24 человека, которых впоследствии отпустили - всех, кроме одного.

"Кроме того, который разогнал "Ниву", будучи пьяным в драбадан и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев. Он по 208-й статье (задержание уполномоченным должностным лицом - ред.) задержан", - уточнил Аваков.

Еще шестеро, по его словам, в ближайшие дни получат подозрение с предложением суду о прямом аресте: "Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костями".

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Также, как уточнил глава МВД, речь идет и о людях, которые бросали камнями в автобусы, сражались с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал "Мы вас всех сожжем".

"Если мы себе это простым и отпустим их всех на свободу и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание", - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Эвакуированные из города Ухань в течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Для них организовано отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация самого здания изолированное.