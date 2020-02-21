"Никто не знал, были ли они заражены": жителей Новых Санжар не предупредили о приезде эвакуированных украинцев из Китая (видео)

Местные жалуются, что у них не было никакой информации о размещении эвакуированных украинцев у них.

Журналисты расспросили местных жителей Новых Санжар Полтавской области о вчерашних протестах и о том, что они думают об эвакуации украинцев из Китая в их санаторий.

Об этом сообщил журналист ТСН с места событий в эфире "Сніданку з 1+1".

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"В центре Санжар ситуация абсолютно спокойная, люди идут на работу, по собственных делах. Утро полностью спокойное", - рассказал он.

Журналист спросил у местных жителей, как они относятся к тому, что в их поселок привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

"Я не против людей, но как-то оно не так делается. Если самолет садился в Киеве, зачем из Киева везти в Харьков, почему в Киеве не оставили их. Или в том же Харькове, там же тоже много этих пансионатов. А против людей я ничего не имею, там мог быть мой внук и еще кто-то. Просто, как-то надо было делать цивилизованно. Обо всем узнали только утром и все сбушевались. Точно же никто не знал, были ли они заражены или нет", - сказал один местный житель.

"Против своих людей мы ничего не имеем, против наших граждан, но почему привезли иностранцев. Есть в селе сельский совет, но никто никого не уведомлял, никто ничего не знал", - подчеркнула женщина.

"Надо было предупредить. Вы видели, как людей в других странах встречали, их увозили на военную базу. А в Санжарах санаторий находится в центре, поэтому не приведи бог, что-то произойдет. Против людей, в целом, никто ничего не имеет, но руководство так повелось, самым скверным образом. И смотрите что сделали: теперь Санжары опозорили на всю Украину, что здесь такие нелюди живут", - рассказал санжаровец.

"Если бы нам сказали, что они действительно едут сюда не больные. У меня ребенок, я тоже переживаю. У нас город маленький, если мы заболеем, то ребенка за свою зарплату я не спасу. Местных жителей не предупредили, может чиновники знали заранее, но просто можно было как-то сказать, как-то объявить это (что везут здоровых людей - ред.)", - отметила жительница поселка.

"Мне просто печально за тех людей, которые бросали камни и не поддержали тех людей", - сказала женщина со слезами на глазах.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары в тот же день вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. На месте Гончарук заверил, что все эвакуированные из Китая граждане, находящиеся в медцентре, прошли проверку и не имеют симптомов острых респираторных заболеваний.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

Сотрудники Госпогранслужбы в целом оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета – 22 члена экипажа и сопровождающий медперсонал, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. Вместе с эвакуированными из Китая гражданами в обсервации будет находиться и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.