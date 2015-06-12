Яценюк пообещал выделить финансовую помощь семьям пожарных, погибших при тушении нефтебазы
01:53, 12 июня 2015Общество
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Правительство выделит финансовую помощь для семей погибших пожарных, которые тушили нефтебазу под Киевом.
Семьям погибших пожарных будет выделена финансовая помощь / ГСЧС / facebook.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сегодня на брифинге вблизи места пожара нефтебазы под Киевом.
«Трое пожарных погибли, правительство выделяет финансовую помощь для семей погибших», - заявил он.
Читайте такжеПожар на нефтехранилище под Киевом практически ликвидирован - СМИРянее УНИАН сообщал, что премьер-министр Арсений Яценюк поручил главе МВД Арсену Авакову привлечь к уголовной ответственности директора и главного инженера горящей нефтебазы под Киевом.
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